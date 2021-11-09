В Воронежской области впервые за полторы недели увеличилось число выздоровевших от коронавируса

Выздоровевших стало больше, но ненамного. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Впервые за полторы недели число избавившихся от «ковида» за сутки не уменьшилось. На утро вторника, 9 ноября, их, по данным оперштаба, прибавилось 138 (8 ноября было 133). Всего же победили коронавирус 120 338 жителей Воронежской области.

Однако по сравнению с другими областями Центрального Черноземья картина по-прежнему крайне тревожная. Выглядит недосягаемой Липецкая с 443 выздоровевшими за сутки (17 место в России). Резко увеличился этот показатель у Белгородской области – 317 человек и 27 место. В располагающейся на 36-м Курской выздоровели 209 человек, в Тамбовской, находящейся на 45-м, - 143. Воронежская область по этому показателю – лишь 47-я.