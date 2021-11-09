В Воронежской области снова уменьшилось число зараженных коронавирусом за сутки

C введением экспресс-тестов ковид смогут быстрее распознавать и начинать лечить. Фото: Иван МАКЕЕВ

На утро, 9 ноября, санитарные врачи сообщили об еще 793 зараженных «ковидом» жителях Воронежской области. Сутки назад, 8 ноября, их было 799. Уменьшение не очень большое, но все же есть. Всего же с момента начала пандемии в нашем регионе коронавирус подхватили уже 161 419 человек.

В списке худших по заражениям за сутки регионов России Воронежская область занимает шестое место. С пятого ей подвинул Крым – 803 заболевших за сутки. На четвертом месте Самарская область – 1783 зараженных. Ну а тройка лидеров стабильна. На этот раз она выглядит так – Москва, Московская область, Санкт-Петербург.

Напомним, воронежцы, у кого есть признаки ОРВИ или СOVID-19, могут прийти на обследование в Центр первичного осмотра пациентов с подозрением на коронавирус на Театральной, 17. Там также можно сделать экспресс-тест на «ковид».