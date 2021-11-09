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Общество9 ноября 2021 12:50

В Воронежской области число умерших от коронавируса за сутки увеличилось в 1,6 раза

После двух дней подряд с 48 смертями теперь их стало 80
Юрий КОЗЛОВ
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По-прежнему много коек пустеют из-за смерти лежавших на них людей.

По-прежнему много коек пустеют из-за смерти лежавших на них людей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Снова страшные цифры по смертности огласили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом. На утро вторника, 9 ноября, прибавилось еще 80 смертей от COVID-19. Всего их стало уже 7 778.

Напомним, 7 и 8 ноября в оперштабе сообщали о 48 смертях от «ковида». Однако совсем недавно, 2 и 3 ноября, были и жуткие рекорды – по 85 умерших.

Очевидно, что кривая смертности от COVID-19 пока крайне неустойчивая. А значит, говорить о сходе с пика пандемии преждевременно.

Пожилым людям и жителям Воронежской области с хроническими заболеваниями в нынешний пик коронавируса настоятельно рекомендуют сейчас оставаться дома. Для их же безопасности.