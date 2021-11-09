Воронежские ориентировщики стали призерами чемпионата России

Ирина Лазарева. Фото пресс-службы ЦСП СК Воронежской области.

В Майкопе состоялся чемпионат России по спортивному ориентированию.

Воронежец Александр Харченко завоевал бронзовую медаль в «кросс-классике». Он преодолел дистанцию за 49 минут 19 секунд.

В дисциплине «кросс-марафон» наша землячка Ирина Лазарева показала третий результат. Дистанцию протяженностью 12,2 километра она преодолела за 1 час 45 минут 26 секунд.

Еще одну медаль из Майкопа привезла воронежская спортсменка Александра Войтова. Она завоевала золото Всероссийского турнира. С результатом 48 минут 38 секунд Александра заняла первое место в дисциплине «кросс-выбор», почти на одну минуту опередив финишировавшую второй Марину Трубкину из Москвы.

- Мы рассчитывали скорее на одну медаль, а тут получилось две, - признался главный тренер сборной Воронежской области по спортивному ориентированию Александр Малыгин. – «Выстрелил» Александр Харченко - это очень хорошо. Думали, что Ирина Лазарева поднимется повыше, потому что это наша ТОПовая спортсменка, но получилось завоевать бронзовую награду. Думаю, что она показала тот результат, на который и была готова сейчас. Ведь в Адыгее была сильная пересеченная местность, а мы в этом году не имели возможности подготовиться к турниру в горах. Сейчас настраиваемся на чемпионат страны, который должен состояться в середине декабря в Сочи.