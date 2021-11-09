В Воронежской области за неделю снизилось количество ОРВИ

Одно из обязательных правил профилактики ОРВИ и гриппа - не контактировать с заболевшими. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

С 1 по 7 ноября за помощью врачей обратились 12 768 жителей Воронежской области с симптомами ОРВИ. Среди них 4307 – дети до 14 лет. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что по сравнению с предыдущей неделей количество заболеваний ОРВИ снизилось на 17,5 процентов. В то же время их все же значительно больше эпидемиологического порога – на 39,4%.

Число больных детей снизилось на 22,3%. При этом по отдельным возрастным категориям данные такие: 0-2 года – заболеваний стало меньше на 22,5%, 3-6 лет - на 22,3%, 7-14 лет - на 22,2%. У взрослых снижение не такое существенное - на 14,9 процентов.

В Роспотребнадзоре отметили, что случаев гриппа пока мало. Но лучше сделать вакцину против него. Либо если такой возможности по каким-то причинам нет, соблюдать профилактику: строго следовать правилам личной гигиены, стараться без особой нужды не посещать общественные места, не контактировать с заболевшими.