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Происшествия9 ноября 2021 11:28

В Воронежской области «Нива Шевроле» вылетела с трассы, водитель погиб

ДТП произошло в селе Кондрашкино Каширского района
Алексей СЕРГУНИН
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Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, сегодня примерно в 3:30 в Каширском районе у дома № 1 по улице Советская села Кондрашкино, 58-летний местный житель, управляя автомобилем «Нива Шевроле», не справился с управлением и съехал в кювет, после чего перевернулся.

- В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.