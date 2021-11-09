В Воронежской области «Нива Шевроле» вылетела с трассы, водитель погиб

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, сегодня примерно в 3:30 в Каширском районе у дома № 1 по улице Советская села Кондрашкино, 58-летний местный житель, управляя автомобилем «Нива Шевроле», не справился с управлением и съехал в кювет, после чего перевернулся.

- В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.