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Общество9 ноября 2021 11:22

Привитых от коронавируса жителей Воронежской области стало больше миллиона

А ревакцинацию прошли более 100 тысяч человек
Юрий КОЗЛОВ
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За сутки прививку сделали более 10 тысяч жителей Воронежской области.

За сутки прививку сделали более 10 тысяч жителей Воронежской области.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В региональном оперштабе предоставили новые данные о количестве привившихся от коронавируса жителей Воронежской области. На утро вторника, 9 ноября, их стало уже больше миллиона, точнее, 1 002 055. Две части вакцины получили 855 742 человека.

За сутки врачи сделали 10 755 инъекций вакцины. Первый компонент ввели 5 001 пациенту, второй – 5 754. Для сравнения: на утро понедельника, 8 ноября, медики сделали 3 216 уколов. Правда, учитывались данные за 7 ноября, а это был выходной.

Число людей, прошедших ревакцинацию, перевалило за 100 тысяч. Их стало 100 077. За сутки ревакцинацию сделали 2 012 человек.

Напомним, власти полагают, что для приобретения коллективного иммунитета от «ковида» нужно, чтобы прививки сделали 1,5 миллиона жителей Воронежской области. Тогда можно будет постепенно снимать все ограничения.