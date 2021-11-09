Воронежские волейболисты дважды одолели «Тюмень-ТюмГУ»

После шести сыгранных матчей «Кристалл-Черкизово» занимает шестое место с десятью очками в активе. Фото ЦСП СК Воронежской области.

Воронежский «Кристалл-Черкизово» одержал две победы в Калуге, где прошли матчи второго тура чемпионата России в высшей лиге «Б» по волейболу среди мужчин.

Наши земляки с одинаковым счетом 3:0 переиграли «Тюмень-ТюмГУ». Особенно упорной получилась заключительная партия второй встречи, когда комоды суммарно набрали 60 очков (31:29).

А вот в двух матчах с «ИжГТУ-Динамо» успех сопутствовал удмуртским волейболистам – 2:3 и 1:3.

После шести сыгранных матчей «Кристалл-Черкизово» занимает шестое место с десятью очками в активе. Лидирует «Обнинск» (15 баллов).

Встречи 3-го тура воронежцы проведут в Ставрополе, где по два раза сыграют со «Ставрополь-СГАУ» (25 и 27 ноября) и «Ростов-Волей» (26-го и 28-го).