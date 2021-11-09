В Воронежской области при столкновении ВАЗа и «Тойоты» пострадали две женщины

Водитель автомобиля ВАЗ-21099 и пассажирка автомобиля «Тойота» получили телесные повреждения. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, вчера примерно в 16:20 в Богучарском районе на 740-м километре автодороги «М-4 Дон» 38-летняя местная жительница, управляя автомобилем ВАЗ-21099, двигалась по разгонной полосе со стороны Ростова в сторону Москвы.

Она не предоставила преимущество ехавшему по главной дороге автомобилю «Тойота», под управлением 66-летнего жителя Московской области, и произошло столкновение.

- В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21099 и пассажирка автомобиля «Тойота», 58-летняя жительница Московской области, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение, - информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники полиции по данному факту проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, что накануне на 717-м километре автодороги М-4«Дон» в ДТП погибли пять человек, включая двух детей.