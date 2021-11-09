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Спорт9 ноября 2021 9:32

Воронежские гандболисты крупно победили в Астрахани

Самым результативным стал Максим Конев, набравший пять очков
Алексей СЕРГУНИН
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После вчерашней игры «ВГТУ-Воронеж» упрочил единоличное лидерство в таблице – в активе наших парней стало 13 очков. Фото со страницы «ВГТУ-Воронеж» в VK.

После вчерашней игры «ВГТУ-Воронеж» упрочил единоличное лидерство в таблице – в активе наших парней стало 13 очков. Фото со страницы «ВГТУ-Воронеж» в VK.

Накануне в Астрахани состоялся очередной матч чемпионата России по гандболу среди мужчин в высшей лиге.

Местный «Динамо-СШОР» безропотно уступил лидеру турнира – «ВГТУ-Воронеж». Исход встречи был предрешен уже после первого тайма, когда гости повели с перевесом в восемь мячей – 13:5. После перерыва воронежцы лишь нарастили обороты, добившись более чем двукратного преимущества – 35:14.

Самыми результативными у гостей стали Максим Конев (пять очков), Евгений Баранников и Владимир Немцев (по четыре).

После вчерашней игры «ВГТУ-Воронеж» упрочил единоличное лидерство в таблице – в активе наших парней стало 13 очков. Вторым идет омский СКИФ – десять баллов при игре в запасе.

Сегодня воронежцы проведут повторный матч в Астрахани. Начало – в 11:30.