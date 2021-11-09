По смертельному ДТП в Воронежской области завели уголовное дело

В результате ДТП погибли пять человек: водитель и 40-летний пассажир «Лады Приора», а также водитель, и две девочки восьми и 14-ти лет, находившиеся в «Тойоте». Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Воронежской области.

Следственный отдел ОМВД России по Верхнемамонскому району возбудил уголовное дело в соответствии с частью 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» по обстоятельствам ДТП, произошедшего накануне на 717-м километре автодороги М-4«Дон».

Как стало известно ранее, вчера в 23:40 28-летний житель Эртильского района, управляя автомобилем «Лада Приора», двигался по встречной полосе со стороны Москвы в сторону Ростова. Он столкнулся со встречным автомобилем «Тойота Рав 4» под управлением 48-летнего жителя столичного региона.

В результате ДТП погибли пять человек: водитель и 40-летний пассажир «Лады Приора», а также водитель, и две девочки восьми и 14-ти лет, находившиеся в «Тойоте».

- В настоящее время проводятся следственные действия, допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.