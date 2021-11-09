В ДТП под Воронежем погибли пять человек, включая двух детей

Сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

Накануне в 23:40 в Верхнемамонском районе на 717-м километре автодороги М-4«Дон» 28-летний житель Эртильского района, управляя автомобилем «Лада Приора», двигался по встречной полосе со стороны Москвы в сторону Ростова. Он столкнулся со встречным автомобилем «Тойота Рав 4» под управлением 48-летнего жителя столичного региона.

- В результате ДТП погибли пять человек: водитель и 40-летний пассажир «Лады Приора», а также водитель, и две девочки восьми и 14-ти лет, находившиеся в «Тойоте», - информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

По данному факту сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия.