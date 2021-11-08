Воронежец стал вице-чемпионом мира по джиу-джитсу

"Зарубы"у Дмитрия Бешенца на чемпионате мира были мощные. Фото: cspsk-vrn.ru

На чемпионате мира по джиу-джитсу в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби воронежский спортсмен Дмитрий Бешенец занял второе место в весовой категории до 69 кг.

- В первом поединке Дмитрий победил Эдуардо Кортеса из Мексики со счетом 18:4. Во втором не менее убедительно расправился с итальянцем Пьеро Алесси 19:7. Дальше Бешенец не дал набрать ни одного балла французу Франку Парти, зато сам заработал 14. А вот в финале он встретился со знакомым ему немцем Яшаром Салмановым. В июле этого года в полуфинале Чемпионата Европы воронежец победил этого спортсмена со счетом 20:10. Но в Абу-Даби уступил Салманову. Вскоре после начала поединка немец повел со счетом 6:1, но Бешенец имел все шансы повернуть бой в свою пользу. Однако за 21 секунду до конца, при счете 10:14 он получил второе предупреждение за запрещенный удар в голову и в результате выбыл из борьбы за золото. - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Кстати, на чемпионате Европы 2021 года Дмитрий также стал вторым, уступив в упорной борьбе за золото словенцу Тиму Топлаку со счетом 9:13.

- Немного «прихватили» судьи, - прокомментировал ход финала сам вице-чемпион мира Дмитрий Бешенец. - Первые три атаки в финале мои были, но такое ощущение, что судьи их просто не видели. А потом я начал немного нервничать и получил наказание — сначала одно, а затем второе.