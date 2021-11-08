16-летняя воронежская пловчиха взяла два золота чемпионата Европы

Дарья Клепикова (крайняя справа) становится еще одной надеждой воронежского спорта на новой Олимпиаде. Фото: Яна Новикова, официальная группа Всероссийской федерации плавания ВКонтакте. Фото: другой источник.

На чемпионате Европы в Казани 16-летняя воронежская пловчиха Дарья Клепикова показала совсем не юношеский класс. В комбинированной эстафете 4 по 50 метров она выступала на самом ответственном, заключительном этапе. Не подвела, преодолев свои 50 метров всего за 23,81 секунды. И попала в объятия своих подруг по команде России Марии Каменевой, Ники Годун и Арины Сурковой. Итоговое время нашей сборной – 1:44,19 секунды. Это новый национальный рекорд. Шведок мы опередили всего на 0,13 секунды.

Напомним, 3 ноября Дарья Клепикова также завоевала золото в эстафете 4 по 50 метров. Только вольным стилем. Там она также выступала на последнем этапе и промчалась его за 23,63 секунды, установив личный рекорд.

Похоже, на небосклоне воронежского спорта восходит еще одна молодая звездочка. А то Ангелине Мельниковой стало одиноко, вот и компания подтягивается.