Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 ноября 2021 20:06

В Воронежской области с 9 ноября снова заработают загсы

Во время церемонии заключения брака теперь могут присутствовать гости
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
С 9 ноября в загсах снова можно будет праздновать свадьбы.

С 9 ноября в загсах снова можно будет праздновать свадьбы.

Фото: управление ЗАГС по Воронежской области, ВКонтакте.

В региональном управлении ЗАГС сообщили о возобновлении церемоний заключений брака в торжественной обстановке в районных отделениях и в главном здании. Они начнут работать со вторника, 9 ноября. Напомним, во время локдауна функционировали только печальное отделение ЗАГС – там, где регистрируют смерти.

Но жизнь, несмотря на пик коронавируса, продолжается. И вселяет оптимизм, что влюбленные теперь могут отпраздновать свой новый статус мужа и жены не одни, а в компании родственников и друзей. На торжественную церемонию заключения брака разрешают приглашать 15 гостей, на неторжественную – пять. Все должны быть в масках.