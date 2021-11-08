В Воронеже первый вечер после локдауна обернулся 9-балльными пробками

Ситуация на дорогах в центре Воронежа до сих пор далека от идеальной. Фото: Яндекс.Пробки

В понедельник, 8 ноября, первый вечер после локдауна начался с традиционных для начала рабочей недели пробок. На этот раз в Воронеже они достигли 9 баллов. До максимума осталось совсем немного.

Сейчас почти к восьми часам вечера ситуация на дорогах значительно улучшилась. Однако на Кольцовской, на стороне ведущей в Коминтерновский район, на проспекте Революции, на улице 9 Января, прилегающей к ней части Никитинской и на Красноармейской машины движутся по-прежнему с черепашьей скоростью. Примерно как пешеходы, может, даже чуть медленнее. Так что водителям сейчас лучше центральные улицы объезжать.