В Воронежской области за выходные задержали 81 пьяного водителя

Ездят пьяными, к сожалению, по-прежнему немало водителей. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

С 4 по 7 ноября полицейские проводили рейда под названием «Безопасная дорога» в Воронеже и районах области. Результаты его – 696 административных протоколов за нарушение правил. Пойман 81 пьяный водитель, причем пять из них попадаются выпившими уже не в первый раз.

В ГИБДД напоминают: за пьяную езду лишают прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также штрафуют на сумму до 30 тысяч рублей. А еще просят сознательных граждан: увидели грубое нарушение правил дорожного движения или водителя, ведущего себя неадекватно, звоните по телефонам: 8(4732) 69-61-06, 102 или 112.