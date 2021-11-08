В Воронежской области поймали водителя, нарушившего правила 250 раз за год

Нарушитель-рекордсмен попался в селе Елань-Колено. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

6 ноября около 11 часов утра в селе Елань – Колено Новохоперского района инспекторы ДПС остановили «Ладу – Приора», которой рулил 31-летний местный житель.

Проверив машину по базе ГИБДД, полицейские выяснили, что этот водитель более 250 раз нарушал правила в 2021 году. В основном, он превышал скорость, либо ехал, нарушая требования дорожных знаков и не обращая внимания на разметку дороги. В отношении мужчины возбудили 131 дело за неуплату административных штрафов на сумму около 75 тысяч рублей. А в ГИБДД в отношении 31-летнего водителя составили 30 административных материалов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Все они были за неуплату штрафа в срок.

К месту задержания автомобиля пригласили судебных приставов, и те добились оплаты долга.