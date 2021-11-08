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Общество8 ноября 2021 18:22

Под Воронежем исчезнувший памятник Ленину появился на новом месте

На прежнем сделают детскую площадку
Юрий КОЗЛОВ
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Таким памятник Ленину стал после реставрации.

Таким памятник Ленину стал после реставрации.

Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

В администрации Новоусманского района прокомментировали информацию о том, что в Рождественской Хаве якобы демонтировали навсегда памятник Ленину. Оказалось, что на самом деле монумент увозили на реставрацию. Сделали это во время начала благоустройства сквера возле сельского дома культуры.

Так монумент выглядел до реставрации.

Так монумент выглядел до реставрации.

Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

Скульптуру укрепили, восстановили сколотые детали, нанесли защитное покрытие. И вот к 7 ноября подгадали появление памятника вождю мирового пролетариата на новом месте. 6 ноября монумент установили между братской могилой и детской школой искусств. Табличка на нем указывает годы жизни Ленина и кратко сообщает об его роли в истории как создателя первого в мире советского государства.

На территории, которую памятник занимал ранее, местный ТОС планирует сделать детскую площадку.