В Воронеже директору крупного коммунального предприятия грозит штраф за месячную волокиту

За, мягко говоря, нерасторопный ответ директор может поплатиться десятью тысячами рублей. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Сотрудники прокуратуры Воронежа проверили жалобу граждан на бездействие работников муниципального казенного учреждения «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства». Они выяснили, что в августе 2021 года председатели ТОСов «Пешеходный», «Поселковый», «Песчаный», «Холмистый» обратились за помощью. Дело в том, что дороги на улицах Пешеходная, Урожайная, Холмистая, Песчаная, на переулках Дружный и Жигулевский находятся в ужасном состоянии. Там просто необходимо уложить новый асфальт.

Однако на обращение людей долго не было ответа. И только через месяц директор коммунального предприятия соизволил разъяснить, что этот вопрос находится в компетенции городского управления дорожного хозяйства. Между тем, по закону отвечать председателям ТОСов (как, впрочем, и другим гражданам) надо было в течение недели. И одновременно самим направить жалобу куда следует. То есть, в то самое профильное управление мэрии.

Сотрудники прокуратуры Воронежа возбудили в отношении директора казенного учреждения административное дело ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан». Его направили в мировой суд. Директору грози штраф от пяти до десяти тысяч рублей.