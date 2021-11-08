В центре Воронежа в десятках домов, в двух школах и детсаде отключат воду

Воды не будет по меньшей мере 21 час. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 9 утра 9 ноября до 6 утра 10 ноября отключат воду на улицах Донбасская, Кропоткина, 40 лет Октября, Пограничная, Войкова, Профсоюзная, Промышленная и переулках Мало-московский, Бакунинский, Специалистов, Кабельный, Электронный, Слесарный. Также без нее останутся дома с 23 по 35 (нечетные) и с 66 по 82 (четные) по улице Революции 1905 года, и дома с 33 по 59 по ул. 3-го Интернационала.

На улице 9 Января водой рекомендуют запастись жителям домов с 54 по 68л, на улице Пирогова - домов с 1 по 8, на улице Свободы - с 26-го по 38-й, а также с 79-го по 89г. Частично водоснабжение отключат на улице Бакунина, в домах с 24 по 47 и на улице Плехановская в домах с 39 по 53. Кроме того, воды не будет в двух школах и детсаде. Должностных лиц там уже предупредили о необходимости создать ее запасы.

В течение почти суток будут подключать новую линию водопровода специалисты «РВК-Воронеж». Полиэтиленовый трубопровод длиной 950 метров проложили летом на улице 9 января: от ул. Революции 1905 года до Донбасской. Он заменил полностью изношенную линию из асбеста, прослужившую более 50 лет.

- За полвека интенсивного развития инфраструктуры в этой части города старая ветка уже не могла отвечать значительно возросшей нагрузке. По проекту ее диаметр увеличили с 400 до 500 миллиметров. А это позволит обеспечить надежное водоснабжение потребителей и подключение новых крупных абонентов, - рассказал директор по производству «РВК-Воронеж» Дмитрий Дедов.