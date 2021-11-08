В Воронеже назвали виновника скандального провала аукционов с покупкой жилья сиротам

Сотрудники Следственного комитета разоблачили никуда не годную работу начальника одного из отделов соцзащиты, еще и замешанного в махинации с жильем. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело в отношении 38-летнего бывшего начальника отдела департамента социальной защиты Воронежской области. Его обвиняют по ч.1 ст.293 УК РФ «Халатность».

По данным следствия, этот экс-руководитель в свое время не принял мер для покупки квартир для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В частности, были обнаружены вопиющие недостатки работы по организации для этой цели аукционов. С января по июнь 2020 года все они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие. В результате 377 квартир были куплены только в сентябре-декабре 2020 года. А сироты в это время вынуждены были ждать положенное им по закону жилье.

Напомним, в 2020 году провалились два аукциона. На первом за квадратный метр чиновники заявили цену в 39 тысяч рублей. После того, как на него не подали заявок, губернатор распорядился о поднятии цены до 43 тысяч. Но чиновники почему-то не прислушались к распоряжению главы области. В итоге стоимость квадратного метра повысили только до 42 381 рубля. После того, как и второй аукцион провалился, сотрудники Следственного комитета и возбудили уголовное дело за нарушение прав детей-сирот.

Кроме того, начальник отдела соцзащиты попытался всучить 24-летней девушки из Борисоглебска, также оставшейся без родителей, квартиру на улице Советской этого райцентра. Только вот жилплощадь была обременена долгом по оплате «коммуналки» на сумму более 25 тысяч рублей. В итоге девушка от квартиры отказалась и потеряла право на другое жилье. Сейчас его, конечно, восстановили.

- В ходе предварительного следствия бывший начальник отдела департамента соцзащиты не признал свою вину. Несмотря на это, наши сотрудники собрали достаточно доказательств. В частности, это показания 377 сирот и многочисленных свидетелей, заключение строительно-технической судебной экспертизы, протоколы осмотров и выемок, в ходе которых получена аукционная и иная служебная документация. Уголовное дело в отношении этого бывшего чиновника занимает 34 тома, - рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

Максимальное наказание, грозящее бывшему начальнику, - штраф до 120 тысяч рублей, либо арест на срок до трех месяцев.