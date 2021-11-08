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Происшествия8 ноября 2021 16:18

Воронежец набрал кредитов и отдал мошенникам более миллиона рублей

Он поверил телефонному аферисту
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

58-летний житель Воронежа попался на уловку телефонных мошенников и перевел им более 1,2 млн рублей. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В октябре мужчине позвонил неизвестный. Действовал аферист по уже избитой схеме. Представившись сотрудником банка, он сообщил, что мошенники пытаются оформить на него кредит. Чтобы этого не произошло, он убедил собеседника опередить аферистов. Для этого требовалось оформить на себя несколько кредитов. Доверчивый воронежец так и сделал, а затем перевел их якобы на безопасные реквизиты. В результате обмана мужчина потерял более 1,2 млн руб.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Теперь аферисту грозит до 10 лет лишения свободы.