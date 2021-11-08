Нападающий воронежского «Факела» получит именные часы за самый быстрый гол

Хызыр Аппаев сыграл с "Томью" хорошо и именные часы явно заслужил. Фото: с сайта ФК "Факел"

Форвард «Факела» Хызыр Аппаев получит ценный приз за самый быстрый гол в 21 туре ФНЛ. Счет в матче в Томске он открыл уже на третьей минуте – точнее на 2 минуте 53 секунде. Хызыру удался точный и сильный удар в ближний угол. За этот гол он получит именные часы с гравировкой.

Кстати, Аппаев показал себя в этом матче игроком, очень переживающим за общее дело. Когда в ворота «Факела» был назначен пенальти, он бурно протестовал, считая, как и многие другие члены воронежской команды, что был грубо нарушен принцип фейр-плей. Вратарь Илья Свинов выбросил мяч в аут. Сначала было непонятно, зачем он это сделал, а потом оказалось: из-за травмы игрока нашей команды. А томичи после этого разыграли голевую комбинацию. Так наша команда потеряла два очка, а Аппаев едва не «заработал» удаление. Однако все для него в этом плане кончилось благополучно. А теперь у Хызыра есть приятный повод вспоминать матч каждый раз, когда нужно будет посмотреть время.