Двое воронежцев грабили пенсионерок ради наркотиков

Воронежские полицейские задержали двух местных жителей, которые нападали среди бела дня на пенсионерок и обирали у них золотые серьги. На вырученные после сдачи в ломбард украшения они покупали наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Один инцидент произошел 4 ноября. Жертвой стала 79-летняя женщина. Она днем шла по улице Куцыгина и к ней неожиданно подошли двое неизвестных. Мужчина схватил пенсионерку за руки и удерживал, пока его спутница срывала с уха женщины золотую сережку. Завладев украшением, они скрылись. Аналогично они расправились с 70-летней потерпевшей на улице Дальневосточной. Общий ущерб, причиненный пожилым женщинам, составил более 10 тысяч руб.

Вскоре стражи порядка задержали грабителей в Левобережном районе. Ими оказались неоднократно судимый за имущественные преступления 30-летний местный житель и его 27-летняя знакомая. В отделе полиции они признали свою вину и пояснили, что похищенное сдали в ломбард, чтобы на вырученные деньги купить наркотики.

По данному факту правоохранители возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой») и ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж»).