В Воронеже родители возмутились обязательным ношением масок в школах

Маски школьникам надо надевать только в коридорах их учебных заведений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воронежских пабликах появились возмущенные посты родителей, которым не понравилось требование об обязательном ношении масок школьниками. 8 ноября, как известно, после локдауна возвратились к очной форме обучения.

Основных претензий две. Маски надо часто менять, стало быть, их надо ребенку давать несколько. Ну и детям трудно дышать. Есть родители, заявившие, что их чада пойдут в школу без масок, и никто не может заставить их надевать в обязательном порядке, так как это пока только рекомендация оперштаба.

В департаменте образования Воронежской области на такие претензии ответили следующее:

- Детям нужно находиться в масках только на переменах. Действует требование находиться в одном кабинете одному классу в течение всего учебного дня. Во время уроков ее надевать не нужно. Маска может потребоваться только в коридорах: при входе в школу до двери в класс, а потом на переменах, а также при необходимости дойти до столовой, туалета. Конечно, если у детей родители – убежденные противники ограничительных мер, никто не может заставить того или иного мальчика или девочку носить маску. И никакого наказания им за это не будет. Зато сотрудники Роспотребнадзора при очередном инспекционном визите могут выписать штраф школе.