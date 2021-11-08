Директор воронежской УК заплатит 25 тысяч за гнилой пол в многоэтажке на улице Циолковского

Фото с сайта ГЖИ Воронежской области

Бывшему общежитию на улице Циолковского,19 в 2019 году присвоили статус многоквартирного дома, но условия проживания этот факт не изменил. В коридоре первого этажа от времени протерлись и частично сгнили доски пола, а пожар, произошедший в апреле прошлого года, только усугубил ситуацию.

В 2020 году жильцы попросили УК провести ремонт пола, но обслуживающая организация ничего не предприняла. Тогда люди пожаловались на ее бездействие в государственную жилищную инспекцию.

На место выехал инспектор, который задокументировал нарушения: деревянные половые доски в общем коридоре значительно изношены и повреждены, истерты, загнили и покоробились. Местами нет ни линолеума, ни плинтуса.

ГЖИ Воронежской области выдало УК предписание об устранении выявленных нарушений, а на директора компании наложили административный штраф в 25 тысяч рублей.