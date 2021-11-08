Воронежский камерный театр за период нерабочих дней потерял 3 млн выручки от проданных билетов на спектакли, которые пришлось отменить

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В воронежских театрах сложилась печальная ситуация после «локдауна». Храмы искусства потеряли огромную часть доходов из-за двух нерабочих недель, введенных из-за ухудшения эпидобстановки по коронавирусу.

- Театры несут убытки. Были же ранее проданы билеты на спектакли, попавшие на период нерабочих дней. Деньги за них пришлось вернуть зрителям. В итоге Камерный за период с 26 октября по 7 ноября потерял более 3 млн рублей выручки, - сообщил худрук театра Михаил Бычков. - Что это значит: мы не сможем эти деньги пустить на новые постановки и не сможем доплачивать сотрудникам, ведь половина их зарплаты начисляется от доходов с сыгранных спектаклей. Это еще хорошо, что нас поддерживает департамент культуры, нам компенсируют эту сумму из облбюджета. Ну а что делать негосударственным театрам, которых в городе четыре?

В частности, Никитинский театр за две прошедших недели не дополучил 600 тысяч рублей доходов, подтвердил худрук театра Борис Алексеев.

- Мы получили грант от Минкульта на спектакль «Собачий вальс». По условиям контракта, мы должны до 5 декабря отыграть 12 спектаклей. Из-за периода нерабочих дней мы уже не укладываемся в график, нам пришлось три представления отменить. Нам придется как-то «нагонять», потому что ковидные ограничения не являются форс-мажором, отмечается в договоре. Иначе нам нужно вернуть грант в полном объеме. А это наш полугодовой бюджет. А мы, как вы помните, в прошлый период ограничений уже были на грани ликвидации театра…

С 8 ноября в регионе разрешили работать части предприятий. Худруки воронежских театров просят снять запрет на их деятельность, ведь в театры можно пускать только по qr-кодам (то есть только здоровых людей), 90% работников храмов искусства вакцинировано и соблюдены другие санэпиднормы (санитайзеры, 50% рассадка, масочный режим).

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