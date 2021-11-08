Сахарный завод под Воронежем обвиняют в порче земли и загрязнении природы

В Воронежской области сахарный завод уличили в нанесении вреда плодородным землям. Проверку провела природоохранная прокуратура после обращения ветерана Великой Отечественной войны, сообщили в надзорном ведомстве 8 ноября.

Было установлено, что в ноябре-декабре 2020 года из трубы, которая принадлежала сахзаводу произошел аварийный сброс стоков. Зловонная ядовитая жижа залила близлежащие земельные участки.

Лабораторные исследования показали, что на этом месте в почве были найдены превышения фонового содержания фосфора. Однако добровольно нарушения руководство предприятия не исправило. Тогда один из местных жителей обратился в прокуратуру.

Ведомство внесло представление в адрес главы завода с требованием провести мероприятия по рекультивации нарушенных земель, предотвращению их деградации и восстановлению плодородия посредством приведения земельных участков в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.