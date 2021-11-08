Воронежцы сдали больше 500 литров плазмы крови с антителами к коронавирусу

С декабря 2020 года в Воронежской областной станция переливания крови начали заготавливать антиковидную плазму, т.е. плазму с антителами к COVID-19. Ее получают из крови доноров, переболевших коронавирусом или вакцинированных против него.

В департаменте здравоохранения области пояснили, что плазма проходит обязательное обеззараживание, гарантирующее ее безопасность. Только в 2021 году воронежцы сдали кровь для заготовки более 500 литров антиковидной плазмы. Из них 120 литров были использованы для комплексного лечения пациентов с тяжелым течением коронавируса.

- В связи со сложной эпидемиологической ситуацией пересмотрена тактика заготовки крови, расширены методы работы с донорами, с целью сохранения объема заготовки донорской крови, - пояснили в ДЗВО. - Ежегодно в нашем регионе около 18 тысяч человек приходят на донацию. В год станция переливания крови заготавливает 32 тысячи литров крови, которая необходима людям с онкогематологическими заболеваниями, женщинам в послеродовом периоде, пациентам, попавшим в дорожно-транспортные происшествия, больным в кардиологии и хирургии.