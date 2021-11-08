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Общество8 ноября 2021 13:40

В стационарах Воронежской области снизилось количество пациентов с COVID-19

На сегодняшний день в медучреждениях свободны 2277 коек
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

В стационары Воронежской области стало меньше поступать пациентов с тяжелой формой COVID-19. Как отметили в региональном департаменте здравоохранения, по состоянию на утро понедельника, 8 ноября, в больницах региона находятся 6139 таких человек.

В первую неделю локдауна число госпитализированных ковид-больных уменьшилось на 558 человек.

В данный момент стационары «красных зон» в Воронежской области есть в 58 медицинских учреждениях и в одном учреждении соцзащиты. Всего задействованы 8416 коек.