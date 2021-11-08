В Воронеже двух руководителей компании будут судить за мошенничество с песком на 11 млн рублей

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Два директора компании «СпаркИнвест», поставляющей песок для нужд Воронежа будут отвечать за то, что проводили махинации с бюджетными деньгами. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере ч. 4 ст. 159 УК РФ передано в суд. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 8 ноября.

По версии следствия, в 2018 году МБУ «Комбинат благоустройства Коминтерновского, Железнодорожного, Левобережного и Центрального районов» заключило контракт о поставке песка с ООО «Спарк Инвест». Однако поставщик привозил товар мало того, что ненадлежащего качества, так еще и по заниженной цене. Сотрудники комбината благоустройства не заметили финансовых махинаций из-за плохой проверки и невнимательности. Из-за этого бюджету был причинен ущерб более чем в 11 млн рублей.

Кроме того, в 2017 году один из обвиняемых предоставил в департамент аграрной политики Воронежской области подложные документы, на основании которых получил свыше 400 тысяч рублей. Они ему предоставлялись в виде субсидии ООО «Рыбхоз Березовский». Естественно, на рыбу они не пошли, а были потрачены на личные нужды.

Уголовное дело будет рассматривать Ленинский райсуд.