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Общество8 ноября 2021 12:56

В Воронежской области продолжает уменьшаться количество выздоравливающих от коронавируса

Сутки назад их было 135, теперь же их 133
Юрий КОЗЛОВ
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Число выздоровевших за сутки по-прежнему в шесть раз меньше, чем заболевших.

Число выздоровевших за сутки по-прежнему в шесть раз меньше, чем заболевших.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Региональный оперштаб огласил очередные цифры по числу выздоровевших от коронавируса за сутки. Вновь статистика не радует. Если на утро воскресенья, 7 ноября, от «ковида» избавились 135 человек, то на утро 8 ноября – только 133. Всего же выздоровевших стало 120 220.

Если сравнивать с другими областями Черноземья, недостижимым маяком выглядит Липецкая – 332 избавившихся от коронавируса за сутки. Больше их и в Тамбовской (201), и в Курской (198). И лишь Белгородская область с 29 выздоровевшими выглядит по этому показателю хуже, чем Воронежская. Причем намного.