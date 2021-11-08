В Воронежской области стабилизировалось число умерших за сутки от коронавируса

Вал смертей удалось немного сбить. Надолго ли? Фото: Артем КИЛЬКИН

Похоже, вал смертей от коронавируса удалось немножко сбить. По сравнению с недавними 60-70 за сутки нынешние 48 (такое количество умерших фиксировали утром 7 и 8 ноября) по-прежнему страшно, но все-таки уже не так.

В то же время число смертей приближается к очередному жуткому рубежу. Их сейчас 7698. К сожалению, скорее всего, на утро вторника, 9 ноября, пойдет отсчет новой сотни.

Напомним, пожилым людям и жителям Воронежской области с хроническими заболеваниями в нынешний пик коронавируса рекомендуют оставаться дома. А начальников тех из них, кто работает, власти настоятельно просят направить таких сотрудников на «удаленку».