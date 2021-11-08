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Общество8 ноября 2021 12:45

В Воронежской области стабилизировалось число умерших за сутки от коронавируса

Как и 7 ноября, «ковид» свел в могилу 48 человек
Юрий КОЗЛОВ
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Вал смертей удалось немного сбить. Надолго ли?

Вал смертей удалось немного сбить. Надолго ли?

Фото: Артем КИЛЬКИН

Похоже, вал смертей от коронавируса удалось немножко сбить. По сравнению с недавними 60-70 за сутки нынешние 48 (такое количество умерших фиксировали утром 7 и 8 ноября) по-прежнему страшно, но все-таки уже не так.

В то же время число смертей приближается к очередному жуткому рубежу. Их сейчас 7698. К сожалению, скорее всего, на утро вторника, 9 ноября, пойдет отсчет новой сотни.

Напомним, пожилым людям и жителям Воронежской области с хроническими заболеваниями в нынешний пик коронавируса рекомендуют оставаться дома. А начальников тех из них, кто работает, власти настоятельно просят направить таких сотрудников на «удаленку».