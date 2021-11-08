В Воронежской области снова возросло число заболевших коронавирусом за сутки

Врачам пока легче не становится. Фото: Иван МАКЕЕВ

В оперштабе сообщили статистику по коронавирусу на утро понедельника, 8 ноября. Снова увеличилось количество зараженных за сутки. Утром в воскресенье, 7 ноября, их было 796, теперь же стало 799. Рекордные 802 заболевших, напомним, были 4 ноября.

Среди регионов России с худшим положением дел с зараженными за сутки Воронежская область занимает пятое место. После Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области и единственной, кроме нашего региона, провинциальной в этой пятерке Самарской (там, правда, заболели за 24 часа аж 1736 человек).

Всего заболевших коронавирусом в Воронежской области стало 160 626.