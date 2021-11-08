Житель Воронежской области зарезал приятеля из-за женщины

Фото - СУ СКР по воронежской области

60-летниему жителю Борисоглебска придется отвечать в суде за убийство приятеля из ревности. Расследование его уголовного дела (ч. 1 ст. 105 УК РФ) завершено и готово к передаче в суд. Об этом рассказали в Следственном управлении СКР по Воронежской области.

Трагедия случилась 20 августа. Вечером обвиняемый в компании 47-летней сожительницы и 55-летнего знакомого распивал спиртное. Его приятель отпустил несколько комплиментов в адрес женщины. Это не понравилось старшему товарищу, и он затеял ссору. В ходе конфликта схватил кухонный нож и несколько раз ударил им оппонента в живот и грудную клетку. Тот скончался на месте. Женщина вызвала полицию и скорую. Нападавший был задержан.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть приятеля наступила в результате открытого ранения груди с повреждением легкого.

На первоначальном этапе расследования обвиняемый сначала сознался в содеянном, но потом пошел в отказ.

– Несмотря на это, следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, результаты проведенных экспертиз, протоколы осмотров и выемок, иные материалы уголовного дела, позволившие изобличить обвиняемого в совершении данного преступления. В связи с чем утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, – рассказал и. о. руководителя Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Роман Филатов.