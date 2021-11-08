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Общество8 ноября 2021 10:59

Пьяный водитель спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими в Воронежской области

Все участники аварии госпитализированы
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

ДТП произошло накануне примерно в 13.20 часов в Борисоглебском районе. На 11 километре автодороги «Борисоглебск-Петровское» автомобиль «Geely» вынесло на встречку и он столкнулся с «Chevrolet Aveo». Предположительно, водитель был пьян. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 8 ноября.

По предварительным данным, 39-летний мужчина на «Geely» нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги. Он не учел боковой интервал и буквально снес ехавшую ему на встречу иномарку под управлением 45-летней женщины. Машина с автоледи перевернулась.

В результате пострадали оба водителя и пассажир автомобиля «Geely », 57-летний мужчина. Они с травмами попали в больницу. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.