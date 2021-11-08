В Воронежской области число вакцинированных достигло более 997 тысяч

Фото из архива КП Фото: Олег УКЛАДОВ

В оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили новые данные о количестве людей, получивших прививки за минувшее воскресенье. На утро понедельника, 8 ноября, медицинские работники сделали еще 3216 инъекций. К концу нерабочих дней их стало значительно меньше. В конце октября в сутки прививалось до 20 тысяч человек.

1924 жителя Воронежской области получили первую часть препарата, 1292 – вторую. Всего число привитых в нашем регионе стало 997 054, из них двукратно – 849 988.

В то же время существенно возросло число жителей Воронежской области, прошедших ревакцинацию – 98 065.

Напомним, с сегодняшнего дня в регионе отменили режим нерабочих дней и частично сняли ограничения.