Две машины после «игры в шашки» на дороге снесли забор на Северном мосту

Доигрались: авто угодили прямо в отстойник под Северным мостом Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Сразу два автомобиля вылетели на разделительную полосу у заправки возле Северного моста в Воронеже. Авария произошла буквально в метрах от остановки «ДК Электроника». По предварительным данным, есть пострадавший. Об этом рассказали очевидцы в группе «Мой и твой Воронеж» во ВКонтакте.

По их словам, ДТП произошло накануне примерно в 21:30 на улице Остужева. Автомобили еще на мосту обгоняли друг друга, постоянно перестраивались и делали это на скорости. Словно, играли в шашки. В какой-то момент водители не справились с управлением, и машины как по команде снесли металлический забор и остановились в отстойнике.

Подробности уточняем в полиции.