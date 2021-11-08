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Общество8 ноября 2021 8:41

Первый снег ожидается в Воронеже на рабочей неделе

Хотя понедельник обещает быть пасмурным и дождливым
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На этой неделе воронежцы порадуются первому в 2021 году снегу. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

Впрочем, первый рабочий день, понедельник, 8 ноября, начнется с небольшого дождя. А вот уже в ночь на 9 ноября он может превратиться в мокрый снег. В это время по области температура воздуха понизится от +5 до 0.

Жителей столицы Черноземья снег ожидает в среду, 10 ноября. Ночью в городе подморозит. Температура опустится до минус 2-4 градуса. Капли дождя сформируются в красивые снежинки. Днем в среду воронежцы заметят, что будет холодно. Столбики термометра упадут до -2 градусов.

А в ночь на четверг по области похолодание усилится. Уже синоптики прогнозируют до -6 градусов.