Часть Воронежа осталась без воды из-за аварии на стройплощадке

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Многоэтажки одного из кварталов в Воронеже остались без водоснабжения. К неудобствам привела коммунальная авария, которая произошла в воскресенье, 7 ноября на строительной площадке. Об этом сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж».

В результате работ была повреждена водопроводная линии диаметром 300 мм в районе площадки на улице Ворошилова. Ограничено водоснабжение в квартале по улицам Революции 1905г - Красноармейская - Кольцовская - Ворошилова

Как пояснили в компании, она не находится на балансе водоканала. Специалисты сначала откачали воду из котлована глубиной 5 метров. После чего начали восстановительные работы.