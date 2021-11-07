В начале рабочей недели в Воронеже пойдет дождь

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже в начале рабочей недели пойдут осадки.

8 ноября, по прогнозу Воронежского гидрометцентра, будет облачно с прояснениями. Днем ожидается плюс 8-10° и небольшой дождь. Ветер юго-западный 9-14 м/с.

В ночь с понедельника на вторник дождь усилится. Но 9 ноября днем ожидаются небольшие осадки и до плюс 7.

В ночь со вторника на среду будет до 1 градуса мороза и может пойти небольшой снег. Днем 10 ноября ожидается до плюс 3.

В ночь со среды на четверг еще сильнее похолодает - до -5. Днем 11 ноября синоптики обещают до плюс 4.

В пятницу и воскресенье ожидаются небольшие дожди, в уик-энд дневная температура будет 3-4 градуса тепла.