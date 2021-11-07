Без музыки: воронежская виолончелистка записала альбом про ковид без единой ноты

Скриншот из Инстаграма исполнительницы

Уроженка Воронежа, виолончелистка София Мальцева выпустила необычный альбом, посвященный пострадавшим от ковида. Пластинка из 9 композиций записана без единой ноты. Можно сказать, что это «новое дыхание в современном искусстве» - альбом-перформанс Breath of COVID состоит из треков, которые музыкант после перенесенного коронавируса «надышала» в маске в разных состояниях.

- Это, по сути, посвящение всему человечеству, - комментирует релиз альбома SOFI. - Нет, пожалуй, никого на Земле, на кого бы не повлиял COVID-19. Смерть, пошатнувшееся здоровье, локдаун, потеря работы, психологические травмы... Все мы пережили потрясение, и мир прежним уже не будет! Я не могу быть равнодушной к ситуации и не могу не отразить в творчестве всю пережитую боль!

На обложке альбома - фотография компьютерной томографии легких музыканта во время ковида. Альбом наполнен символами, темы композиций выбраны неслучайно: «Паническая атака» - частое явление в постковидном синдроме, «Медитация» помогает расслабиться и сконцентрироваться, «Спорт» и «Плавание» - как реабилитация после перенесенного заболевания, «Работа» - неотъемлемая часть жизни любого человека, «Телефонный разговор» - коммуникация с внешним миром, «Сон-Утро» - символ жизни, «Сон» - символ отдыха и смерти, «Секс» - несмотря ни на что , человечество продолжает жить, повинуясь инстинктам.

- Первый и последний треки зацикливают композиции в непрерывный круг. «Сон-Утро» начинается с выдоха. «Сон» заканчивается вдохом без выдоха, тем самым ставя философский вопрос-многоточие - проснется ли человек? Количество треков - тоже неслучайно. Это параллель к дантовским девяти кругам ада. Ковид, находя слабые места в каждом человеке, безжалостно «бьет» в самое больное и превращает в ад жизнь заболевшего. Это касается физического, психологического здоровья и изменений в стабильности экономики мира, - рассказала София об идее альбома.

Виолончелистка отметила, что часть средств от скачиваний альбома пойдет на благотворительную помощь пострадавшим от коронавируса. Исполнительница тем самым ответила на несправедливое, по ее мнению, общественное порицание артистов и музыкантов, которые в период ограничений оставшись без средств к существованию, тем не менее, способны финансово помочь нуждающимся.