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Общество7 ноября 2021 17:52

В Воронеже начали наряжать первую новогоднюю елку

Праздничное дерево установили у торгового центра
Ярослав ИВАНОВ
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скриншот из Инстаграм Типичного Воронежа

скриншот из Инстаграм Типичного Воронежа

У одного из воронежских супермаркетов появилась новогодняя елка. Снимок украшения праздничного объекта на улице Шишкова выложили в Инстаграм одного из городских сообществ. Магазин уже несколько лет первым наряжает новогодний символ.

- Припозднились в этом году, - иронизируют воронежцы в комментариях. На самом деле, раньше супермаркет ставил елку уже в конце октября.

Напомним, главный же новогодний символ должны смонтировать на площади Ленина к середине декабря.