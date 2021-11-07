В Воронеже начали наряжать первую новогоднюю елку

скриншот из Инстаграм Типичного Воронежа

У одного из воронежских супермаркетов появилась новогодняя елка. Снимок украшения праздничного объекта на улице Шишкова выложили в Инстаграм одного из городских сообществ. Магазин уже несколько лет первым наряжает новогодний символ.

- Припозднились в этом году, - иронизируют воронежцы в комментариях. На самом деле, раньше супермаркет ставил елку уже в конце октября.

Напомним, главный же новогодний символ должны смонтировать на площади Ленина к середине декабря.