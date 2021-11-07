70-летняя жительница Воронежа лишилась 720 тысяч рублей после звонка "из банка"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

У мошенников нет выходных, отпусков и локдаунов. Помните об этом! За 6 ноября жертвами дистанционных аферистов стали 10 жителей Воронежской области. В общей сложности они лишились более 1,5 млн рублей.

70-летнюю жительницу Воронежа мошенники развели по стандартной схеме. Позвонил «сотрудник службы безопасности банка» и напугал женщину «зафиксированным случаем несанкционированного доступа мошенников к ее банковскому счету». Мол, аферисты пытались перевести ее деньги на другие счета, а могут еще и оформить на нее кредиты, которые ей потом придется выплачивать из собственного кармана. Но можно это предотвратить: необходимо «исчерпать свой кредитный потенциал», опередив мошенников путем оформления на себя кредитов в различных банках на максимальные суммы. И перевести деньги на безопасные счета до «прояснения ситуации». Следуя инструкциям злоумышленников, пенсионерка перевела 720 000 рублей по представленным ей реквизитам.

Предупредите своих пожилых родственников о схемах аферистов.