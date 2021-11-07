Исполнилось 80 лет военному параду в Воронеже

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7 ноября исполнилось 80 лет военному параду, посвященному 24-й годовщине Октябрьской революции. Он прошел в Воронеже в 1941 году. В тот день парады прошли всего в трех городах - кроме Воронежа в Москве и Куйбышеве. Воронеж для парада выбрали неслучайно: в октябре 1941 года в городе разместили штаб Юго-Западного фронта.

В то время фашисты были уже недалеко от Воронежа, и была вероятность бомбежки. Туман и мокрый снег, которые шли в этот день, помогли исключить бомбардировку парада немецкой авиацией.

В 11 часов утра на площади 20-летия Октября (нынешней площади Ленина) прошли танки в белой маскировке. Принимал парад командующий фронтом маршал Советского Союза Семен Тимошенко. Также на почетной трибуне присутствовал будущий первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, который в 1941 году был членом военного совета фронта.

В шествии участвовали 327-я, 45-я, 227-я стрелковые дивизии, 17-я и 18-я курсантские стрелковые бригады. Музыкальное сопровождение осуществлял сводный духовой оркестр, которым дирижировал Константин Массалитинов. Музыканты сыграли марши «Москва майская», «Интернационал», «Славься», «Кавалерийская рысь».

После военных, которые сразу отправлялись на фронт, по площади прошли 100 тысяч жителей Воронежа.

Парад длился около полутора часов. Сейчас о нем напоминает доска на фасаде Никитинской библиотеки.