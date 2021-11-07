4 воронежских спектакля претендуют на «Золотую маску» в 13 номинациях

Свадьба Фигаро Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Четыре воронежских постановки поборются за премию «Золотая маска» 2020-2021. Причем в 13 номинациях!

«Двенадцатая ночь» Никитинского театра заявлена не только в категории «Драма/спектакль малой формы», на премию также претендуют режиссер Юрий Муравицкий («Драма / Работа режиссера») и Ваня Боуден («Драма / работа художника по костюмам).

Двенадцатая ночь Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В номинации «Опера/Спектакль» заявлена «Свадьба Фигаро» Воронежского театра оперы и балета. Кроме того, еще в четырех номинациях на премию претендует команда спектакля: Феликс Коробов («Опера / Работа дирижера»), Михаил Бычков («Опера / Работа режиссера»), исполнительницы партий Керубино и Графини Екатерина Лукаш и Наталья Петрожицкая («Опера / Женская роль») и Алексей Вотяков («Работа художника в музыкальном театре»).

Исполнительницы партий Керубино и Графини в опере "Свадьба Фигаро" Екатерина Лукаш и Наталья Петрожицкая претендуют на премию в номинации «Опера / Женская роль». Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В номинации «Современный танец/Спектакль» засветились две воронежские постановки «Плот Медузы» Камерного театра и «Новая Земля» Платоновского фестиваля. Хореографы этих спектаклей - Павел Глухов («Плот медузы») и Анна Щеклеина («Новая земля») претендуют на награду в номинации «Балет–современный танец/Работа балетмейстера–хореографа».

Плот Медузы Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Экспертный совет высоко отметил еще три воронежских спектакля, включив их в лонг-лист «Золотой маски», - «Привидения» Михаила Бычкова и «Сны Междуречья» Виктории Арчая (Камерный театр»), а также «Дева» Константина Матулевского и Софьи Гайдуковой (театра оперы и балета).