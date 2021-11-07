Воронежец лишился игровой приставки, сдав ее в аренду

32-летний воронежец хотел заработать на сдаче в аренду игровой приставки, но в итоге лишился ее. Горожанин разместил объявление в интернете. Через некоторое время ему позвонил мужчина, выразивший желание взять в аренду технику. Хозяин передал ему приставку «Сони», а также несколько консольных игр. Арендатор обещал, что вернет технику через несколько дней, но больше на связь не вышел. Около месяца владедец пытался связаться со злоумышленником, но в итоге ничего не добился. Причиненный ущерб он ценил в 45 тысяч рублей.

Оперативники установили личность похитителя. 31-летний задержанный признался, что сдал арендованную приставку в ломбард, а вырученные деньги потратил.

За мошенничество ему грозит до пяти лет заключения. Сотрудники полиции устанавливают причастность фигуранта к аналогичным преступлениям.