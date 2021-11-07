Воронежская анимационная студия планирует в 2022-м выпустить мультик «Снежная Королева и Принцесса»

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Релиз мультфильма «Снежная Королева и Принцесса» запланирован на 2022 год, сообщила студия Wizart Animation на завершившемся на днях Американском кинорынке AFM 2021. Права на показ пятой части всемирно известной франшизы, созданной воронежскими аниматорами, уже продали во Францию и франкоговорящие территории Европы и Африки, а также в Южную Корею и Турцию.

- Все фильмы нашей франшизы «Снежная королева», первая часть которой была основана на сказке Андерсена и выпущена на большой экран в 2012 году, имели большой успех в мировом кинопрокате, обеспечив большую аудиторию поклонников по всему миру для пятой части, - отметил генеральный продюсер студии Владимир Николаев. Кроме того, на кинорынке подписали пакетное соглашение о продаже прав на показ четырех частей франшизы «Снежная Королева» на территорию стран Скандинавии - Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, а также Исландии.