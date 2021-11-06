Воронежцы выстроились в очереди за справками об эпидокружении для детей

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Огромная очередь из родителей выросла в субботу, 6 ноября, на улице Кольцовской у дверей детской поликлиники №3. Горожане массово отправились за справками состоянии здоровья и эпидокружении – без них во многие учебные заведения города в понедельник после двухнедельных каникул детей, якобы, не допустят.

Правда, как сообщают родители в комментариях под сообщением в соцсетях (и это подтверждают в образовательных учреждениях), справки нужны лишь тем детям, кто отсутствовал до начала каникул. Тех же, кто посещал учебные и дошкольные заведения вплоть до локдауна, примут без проблем.